ВС России уничтожили группу иностранных наемников при освобождении Гришино в ДНР

Москва23 апр Вести.Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали шесть иностранных наемников в ходе взятия села Гришино в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Об этом рассказал военнослужащий 35-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Ирек Нуриахметов в интервью РИА Новости.

В Гришино точно были иностранцы подчеркнул штурмовик

Нуриахметов также добавил, что речь не была похожа ни на русскую, ни на украинскую. После ликвидации противников, российские бойцы увидели, что "у всех них были натовские шевроны" и винтовки американского происхождения.

Ранее ВС РФ заняли населенные пункты Гришино в ДНР и Ветеринарное в Харьковской области.