Российская армия освободила Гришино и Ветеринарное

Москва21 апр Вести.Вооруженные силы России освободили населенные пункты Гришино в Донецкой Народной Республике и Ветеринарное в Харьковской области. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, Гришино освободили в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр".

Вместе с тем, отметили в Минобороны, контроль над Ветеринарным установили подразделения "Севера".

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что с начала текущего года российская армия освободила 80 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. При этом, по его словам, за март-апрель войска России установили контроль над 34 населенными пунктами.