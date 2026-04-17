Москва17 апрВести.Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России освободили населенный пункт Зыбино в Харьковской области. Об этом завили в Минобороны РФ.
Уточняется, что населенный пункт освободили от украинских боевиков солдаты подразделений группировки войск "Север".
В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" … взят под контроль населенный пункт Зыбино Харьковской областиуказано в сообщении
15 апреля российские военнослужащие освободили Волчанские Хутора в Харьковской области.