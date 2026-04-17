Российская армия освободила Зыбино в Харьковской области

Москва17 апр Вести.Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России освободили населенный пункт Зыбино в Харьковской области. Об этом завили в Минобороны РФ.

Уточняется, что населенный пункт освободили от украинских боевиков солдаты подразделений группировки войск "Север".

В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" … взят под контроль населенный пункт Зыбино Харьковской области указано в сообщении

15 апреля российские военнослужащие освободили Волчанские Хутора в Харьковской области.