Москва15 маяВести.Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Чаривное в Запорожской области и взяли под контроль Чайковку в Харьковской области, сообщает Минобороны России.
Уточняется, что Чаривное освободили военнослужащие подразделений группировок войск "Восток", а Чайковку – военные группировки "Север".
В четверг, 14 мая, Минобороны информировало, что российские войска освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).