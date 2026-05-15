Российские войска освободили два села в Запорожской и Харьковской области

Москва15 мая Вести.Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Чаривное в Запорожской области и взяли под контроль Чайковку в Харьковской области, сообщает Минобороны России.

Уточняется, что Чаривное освободили военнослужащие подразделений группировок войск "Восток", а Чайковку – военные группировки "Север".

В течение прошедших суток освободили населенный пункт Чаривное Запорожской области. …Установлен контроль над населенным пунктом Чайковка Харьковской области отмечается в сообщении

В четверг, 14 мая, Минобороны информировало, что российские войска освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).