Москва27 маяВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбегая из Гришина под Красноармейском, бросили собственных сослуживцев без бронежилетов и оружия. Об этом рассказал врио командира штурмовой роты 35-й бригады группировки войск "Центр" Айшет Люктугбара.
В беседе с ТАСС он подчеркнул, что российские бойцы взяли в плен группу из семи человек.
Противник находился там без бронежилетов, без подготовленного оружия, деморализованный. Мы скрытно подошли к нимцитирует агентство собеседника
В Министерстве обороны РФ 21 апреля сообщили, что российские бойцы освободили населенные пункты Гришино в Донецкой Народной Республике и Ветеринарное в Харьковской области.
Между тем военнослужащий 35-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Ирек Нуриахметов заявил, что ВС РФ ликвидировали шесть иностранных наемников в ходе взятия села Гришино.