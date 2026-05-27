Боевики ВСУ оставили сослуживцев без оружия и бронежилетов, сбегая из Гришина

Москва27 мая Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбегая из Гришина под Красноармейском, бросили собственных сослуживцев без бронежилетов и оружия. Об этом рассказал врио командира штурмовой роты 35-й бригады группировки войск "Центр" Айшет Люктугбара.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что российские бойцы взяли в плен группу из семи человек.

Противник находился там без бронежилетов, без подготовленного оружия, деморализованный. Мы скрытно подошли к ним цитирует агентство собеседника

В Министерстве обороны РФ 21 апреля сообщили, что российские бойцы освободили населенные пункты Гришино в Донецкой Народной Республике и Ветеринарное в Харьковской области.

Между тем военнослужащий 35-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Ирек Нуриахметов заявил, что ВС РФ ликвидировали шесть иностранных наемников в ходе взятия села Гришино.