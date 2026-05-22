Москва22 маяВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивали местных жителей в селе Гришино под Красноармейском в Донецкой Народной Республике (ДНР) и сбрасывали трупы в колодцы, чтобы отравить воду перед своим отступлением, заявил командир Сергей Чупалов в интервью ТАСС.
Трупы в колодцах находили. Благо, там много частного сектора, колодцев много было. Воду было где брать. А так, трупы животных, трупы мирного населения убитого ими находилиприводит ТАСС слова Чупалова
ВСУ перед отступлением считали главной задачей отравление воды, подчеркнул командир.
Минобороны в апреле сообщило об освобождении Гришина.