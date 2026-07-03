Беженец: ВСУ получили приказ убивать жителей Алексеево-Дружковки в ДНР Беженец: командование ВСУ приказало убивать мирных жителей в Алексеево-Дружковке

Москва3 июл Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), контролирующие Алексеево-Дружковку в Донецкой Народной Республике (ДНР), получили приказ убивать мирных жителей, заявил беженец в интервью РИА Новости.

Мужчина попросил не раскрывать его личность из соображений безопасности​​​.

Украинские военнослужащие предупреждали: "Выезжайте, нам дали приказ убивать вас, если вы не уедете". По-украински говорят: "Вы уезжайте, нам приказ (дали - прим. ред.) вас убивать, зачищать" приводит РИА Новости слова беженца

Снайперы ВСУ также предупреждали, что им разрешили убивать местных жителей, которые не хотят покидать населенный пункт, добавил беженец.

Поселок городского типа Алексеево-Дружковка расположен на севере ДНР между городами Константиновка и Дружковка. Поселок находится под контролем ВСУ и служит одним из узлов украинской обороны на подступах к Константиновке.