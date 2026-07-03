Москва3 июлВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), контролирующие Алексеево-Дружковку в Донецкой Народной Республике (ДНР), получили приказ убивать мирных жителей, заявил беженец в интервью РИА Новости.
Мужчина попросил не раскрывать его личность из соображений безопасности.
Украинские военнослужащие предупреждали: "Выезжайте, нам дали приказ убивать вас, если вы не уедете". По-украински говорят: "Вы уезжайте, нам приказ (дали - прим. ред.) вас убивать, зачищать"приводит РИА Новости слова беженца
Снайперы ВСУ также предупреждали, что им разрешили убивать местных жителей, которые не хотят покидать населенный пункт, добавил беженец.
Поселок городского типа Алексеево-Дружковка расположен на севере ДНР между городами Константиновка и Дружковка. Поселок находится под контролем ВСУ и служит одним из узлов украинской обороны на подступах к Константиновке.