Пленный из ВСУ сообщил, что жители Димитрова призывали его группу сдаться

Жители Димитрова уговаривали боевиков ВСУ сдаться в плен Пленный из ВСУ сообщил, что жители Димитрова призывали его группу сдаться

Москва18 авг Вести.Мирные жители города Димитров в Донецкой Народной Республике (ДНР) выходили к боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с призывом сдаться российским бойцам. Об этом рассказал пленный из 14-й бригады Нацгвардии Украины Даниэль Жарков.

В беседе с ТАСС он отметил, что его группа проигнорировала просьбы, после чего начался сильный обстрел их позиций со стороны Вооруженных сил (ВС) России.

Когда мы были в этой [димитровской] больнице [на огневой точке], пробыли там два или три дня, к нам пришел гражданский человек с предложением сдаться русским солдатам сказал Жарков

Ранее в силовых структурах сообщили, что двое украинских военных в Харьковской области были убиты снайперами ВСУ за попытку сдаться в плен. Инцидент произошел во время боев за Кудиевку.

ВС РФ освободили Димитров 27 декабря 2025 года.