Беженец заявил об ударе ВСУ по подвалу с людьми после отказа пустить военных Беженец: ВСУ ударили по подвалу с мирными жителями после отказа пустить военных

Москва9 июн Вести.Украинские военные нанесли удар по подвалу в городе Родинское в Донецкой Народной Республике (ДНР), где укрывались мирные жители, после того как получили отказ на просьбу разместиться там. Об этом РИА Новости рассказал житель города Антон Равинский.

По его словам, все случилось во время оккупации города украинской армией. Тогда украинские военнослужащие пришли к дому, в подвале которого находилась группа беженцев, и попросили пустить их внутрь. После отказа они покинули место.

Они уехали, через день-два в этот дом прилетело. Начали разбирать этот подвал. Нас присыпало, мы остались в маленькой комнате рассказал Равинский

После того как находившиеся в укрытии люди самостоятельно выбрались из-под завалов, они были вынуждены искать новые места для укрытия. Сам Равинский вместе с другом некоторое время жил в гараже.

Город Родинское расположен севернее Красноармейска. Населенный пункт был освобожден 27 декабря 2025 года подразделениями 9-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр".