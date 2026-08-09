Москва9 авг Вести.Герой России, военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт" задался вопросом, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили бить по жилым кварталам Донецка и мирным жителям, сообщает ИС "Вести".

По его словам, на протяжении 10 лет украинские боевики снарядами били по частному сектору населенного пункта.

Улица Стратонавтов около Донецкого аэропорта — это частный сектор, и люди там всю жизнь прожили в своих домах. На них начали падать снаряды, но кто-то из-за детей уехал, а кто-то не захотел уезжать категорически. Только после того, как была освобождена Авдеевка, эта улица стала относительно безопасной. А так получается 10 лет [летели] пакеты градов, пакеты ураганов, снарядов... Для меня это всегда было загадкой, зачем, зачем они били по Донецку, по жилым кварталам? поинтересовался Поддубный

По мнению журналиста, некоторые случаи атак по мирным можно было бы списать на промахи украинской артиллерии, однако это далеко не так.

Я просто примерно представляю, как работают артиллеристы любой армии мира. Что-то можно списать на промахи, но не все. Сам находился там на этой улице каждый день. Я прекрасно видел, когда бьют по войскам по нашим, когда бьют просто по мирняку. Очень часто [били] по мирняку добавил он

Ранее Поддубный отметил, что в России до 2014 года были уверены в общих интересах и идеалах с Украиной, однако это мнение оказалось ошибочным.