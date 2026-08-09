"Оберегали их сильно": Поддубный рассказал, как в ДНР встречали российских звезд Поддубный рассказал, как в Донецке встречали приезжавших с концертами звезд РФ

Москва9 авг Вести.Визиты российских артистов в Донецк стали большой поддержкой для населения города и военнослужащих. Жители усилено оберегали звезд и заряжались от них энергией. Об этом рассказал Герой России, военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт", сообщает ИС "Вести".

Журналист рассказал про визит Народного артиста России Михаила Пореченкова в Донецк. По словам Поддубного, актер в рамках своего визита встречался с ранеными и поддерживал бойцов.

Миша Пореченков – порядочный русский человек. Он приехал в Донецк с искренним желанием поддержать дончан. А его, как представителя искусства, артиста, начали оберегать очень сильно и возить по госпиталям, что очень важно, бесспорно. Перед ранеными выступал, и встречался с ними, и слова поддержки говорил. Но, естественно, его важно было увидеть в окопах. Это была огромная, на самом деле, поддержка бойцам. Просто огромная. То есть они [говорили]: "Ничего себе!". Одно дело на словах вас вся Россия поддерживает, на словах: "Парни, вы красавцы, бьетесь за правое дело!" А с другой стороны – бах – и Пореченков у тебя рядом в окопе сидит. Улыбается, сидит Миша из "Девятой роты" подчеркнул Поддубный

Военкор отметил: для бойцов и местных жителей визит российских звезд был большим стимулом.

Конечно, это был стимул… Тогда вообще каждый мало-мальски известный человек, который оказывался вообще в Донецке, производил эмоциональный фурор у местных ребят. Они подзаряжались. Юля Чичерина, когда первый раз приехала со своими концертами на Донбасс – она же до сих пор ездит. Но когда она первый раз приехала, а у нас же рок-музыканты оказались не совсем рок-музыканты, в основном, то есть такие они парни-то оказались другие. И тут Чичерина приезжает в Донецк. И как давай песни писать про Донбасс. Да и какие песни! добавил он

Ранее Поддубный также задался вопросом, почему Вооруженные силы Украины приняли решение наносить удары по жилым кварталам Донецка и мирному населению.