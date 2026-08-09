Москва9 авг Вести.Герой России, военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт" рассказал про шуточную реакцию российского бойца на прилет мины по парковке аэропорта в Донецке, сообщает ИС "Вести".

По словам журналиста, вражеская мина попала рядом со съемочной группой, которую сопровождал военный.

Заскакиваешь на парковку – она была не совсем подземная, она была полуподземная, как часто в аэропортах бывает, то есть нижний ярус, он цокольный. Даже в кадре, есть такой кадр у меня. Выскакиваем из машины, значит, камера работает, бам, мина прямо догоняет нас и попадает совсем рядышком – в эту парковку. Мы так пригибаемся, и боец такой: "СМС-ка пришла!". Я говорю: "Что, сегодня часто [пишут]?". Он: "Постоянно пишут" поделился Поддубный

Съемочной группе и военным, как отметил военкор, нужно было пробежать от парковки аэропорта до нового терминала.

Начинали мы там бегать, когда противник еще был по левому флангу. еще контролировал часть здания и мог даже при определенных обстоятельствах стрелять из пулемета по этому участку. Мы, как правило, просили, чтобы нас прикрывали, подгадывали. Мы под прикрытием пробегали в здание, а там на двух этажах еще был противник, бутерброд такой был, а противник был зажат посередине рассказал об обстановке в аэропорту журналист

26 мая 2014 года началось сражение за аэропорт Донецка – самое важное противостояние народных ополченцев против Вооруженных сил Украины и националистических батальонов. Аэропорт стал не просто ключевой позицией – он позволял контролировать всю ситуацию в регионе. Битва продолжалась 242 дня и закончилась победой донецких ополченцев.