Поддубный раскрыл, как обращались с ВСУ во время боев за аэропорт в Донецке

Поддубный рассказал о предложении для ВСУ покинуть без боя аэропорт Донецка Поддубный раскрыл, как обращались с ВСУ во время боев за аэропорт в Донецке

Москва9 авг Вести.У боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавших в сражении за аэропорт Донецка в 2014 году, не было шансов выиграть, об этом их заранее предупредил командир батальона Спарта Арсен Павлов, рассказал герой России, военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт", сообщает ИС "Вести".

По его словам, украинским боевикам поступило предложение покинуть здание без боя.

У них не было шансов абсолютно. Арсен Павлов – Мотор – так по-русски сказал: "Хлопцы, валите отсюда нафиг. У вас шансов нет, а убивать просто так вас никто не хочет. Валите отсюда, живыми уйдете" сказал Поддубный

26 мая 2014 года – день начала боев за аэропорт Донецка. Это было самое важное противостояние народных ополченцев против Вооруженных сил Украины. Ополченцы не дали противнику сделать плацдарм для наступления на Донецк. В последующие годы украинские боевики не раз пытались вернуть контроль над аэропортом, но безуспешно.