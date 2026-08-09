Москва9 авг Вести.В первое время боев за донецкий аэропорт в 2014 году ополченцы действовали разрозненно и хаотично, не было общей системы, которую позже сформировал командир батальона "Спарта" Арсен Павлов с позывным Моторола. Об этом участники боев за аэропорт, бойцы батальона "Спарта" рассказали в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт", сообщает ИС "Вести".

Боец с позывным Док мог бы и дальше вести жизнь успешного стоматолога, но ушел в ополчение врачом, в отряд Моторолы. Бойцы вышли из Иловайска и в первый же день пошли на штурм старого терминала.

Бежим, не знаем куда. И кто-то начинает кричать "ура". Потом все остальные подхватывают. И я перелезал через эти металлоконструкции в бронике, у меня же куча рожков, и я сбивающимся голосом: "Ура"… Разрывается, что-то летит. Они [ВСУ] сверху гранатами начали закидывать нас. Мы ж необученные, просто дух есть, но никто не знает, что делать. Потом вышел наш танк, чтоб нас поддержать, "Востоковский", по-моему. Он должен был стрелять в старый терминал, а он на нас разворачивает дуло, и мы разбегаемся от этого дула. То есть тут никто не поймет, кто где рассказал командир медицинского взвода батальона "Спарта" (2014-2016 гг.) с позывным Док

Бойцы отметили, что в действиях ополченцев в первое время не было системы, они действовали хаотично.

Ничего не было понятно, непонятно, где наши позиции, где укроповские [позиции украинской армии]. Мотороловцы штурмовали раз терминал, второй раз, третий раз, заходим, но закрепиться не можем. Почему? Открыты фланги. Системы не было. Пытались наскоком. Мотор понял, что это будет все неправильно и зря. И он создал буквально в считанные дни сеть позиций, и их укреплял, это позволило окружить старый терминал, отрезать логистику в этот терминал, поставить под огневой контроль и ждать удобного часа, когда будет дана команда брать [терминал] и потом его эффективно взять рассказал командир 1-й разведывательной роты батальона "Спарта" (2014-2024 гг.) Александр Агранович

26 мая 2014 года началось сражение за аэропорт Донецка – самое важное противостояние народных ополченцев против Вооруженных сил Украины и украинских националистических батальонов. Эти бои продлились 282 дня и закончились победой донецких ополченцев. В последующие годы украинские боевики не раз пытались вернуть контроль над аэропортом, но безуспешно.