Москва9 авг Вести.Ополченцев Донбасса, которые смогли одолеть украинскую армию в боях за аэропорт Донецка в 2014 году, на Украине представляли русским спецназом, потому что ВСУ не могли принять поражение от шахтеров и простых рабочих. Об этом рассказал командир 1-й разведывательной роты батальона "Спарта" (2014-2024 гг.) Александр Агранович с позывным Матрос в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт", сообщает ИС "Вести".

На Украине специально создали миф о "киборгах", так в украинских медиа называли военнослужащих ВСУ, которые принимали участие в боях за аэропорт Донецка, чтобы повысить авторитет бойцов в глазах общественности. И даже после победы ополченцев этот миф продолжал жить.

Мы победили. Победили укропов. Что они там ни придумали: киборги выстояли, не выдержал бетон. Кричим: "Сдавайтесь". Выходит один [всушник] с белым флагом, его подводят ко мне. И он давай рассказывать: "Вы должны дать нам выйти с оружием в руках, со знаменем". Я говорю: "Братан, ну что ты? Мы жизнь тебе гарантируем, все будет нормально. Но сдавайтесь, тихо, спокойно, без вот этих понтов ваших". Его уже обменяли, и вот он рассказывает: "Меня подвели к командиру русских спецназовцев Матросу". Кто такой командир русского спецназа? Вот у них в голове. Они должны проиграть русскому спецназу. Они же не могут проиграть шахтерам рассказал Агранович

Именно вчерашние шахтеры, студенты, менеджеры, бизнесмены и добровольцы кровью написали новую главу в истории русского воинства. Они превратились в полноценную армию, способную доказать, что могут отстоять родные земли.

Ранее военкор Евгений Поддубный назвал битву за донецкий аэропорт в 2014-м зарубой и рассказал, что бои были страшными и тяжелыми.