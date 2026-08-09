Москва9 авг Вести.Участник боев за донецкий аэропорт, Герой ДНР, командир "Дикой дивизии Донбасса" Ахра Авидзба в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт" рассказал, почему столько добровольцев встали на защиту Донбасса, сообщает ИС "Вести".

События в аэропорту Донецка в 2014 году стали моментом рождения интернациональной бригады "Пятнашка", командиром которой является Ахра Авидзба, ведь поначалу их было всего 15.

Мы все являемся частью России и скоплены вокруг русского мира, поэтому для нас благополучие русского народа и русской нации государства в приоритете. Поэтому начали сюда ехать, люди не могли поверить, что мы люди доброй воли, они думали, что мы какие-то пришлые спецназовцы рассказал Герой ДНР

Он добавил, что в ополчении сражались простые "мужики", некоторые из них присоединялись к добровольческим формированиям только на время отпуска.

Просто мужики. Там было пару человек, кто военные были… Были ребята, которые просто строители. Были электрики. Или просто молодежные активисты, были ребята, простые мужички, которые сказали: "Я отпуск взял, я приехал, больше месяца не смогу быть с вами". И так и получилось, он месяц с нами тарабанил в самых сложных моментах. Потом извинился и сказал: "Я не могу не врать семье, ничего. Я просто отпуск взял, как будто на юге отдыхаю" поделился Авидзба

26 мая 2014 года началось сражение за аэропорт Донецка – самое важное противостояние народных ополченцев против Вооруженных сил Украины и националистических батальонов. Аэропорт стал не просто ключевой позицией – он позволял контролировать всю ситуацию в регионе. Битва продолжалась 242 дня и закончилась победой донецких ополченцев.