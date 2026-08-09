Сотрудник аэропорта Донецка рассказал, как ВСУ занимали его в апреле 2014 года

"Ворота в Донецк": как ВСУ готовились удерживать аэропорт в 2014 году Сотрудник аэропорта Донецка рассказал, как ВСУ занимали его в апреле 2014 года

Москва9 авг Вести.Начальник службы авиационной безопасности Донецкого аэропорта (1996-2014 гг.) Александр Дашковский в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт" рассказал, как украинская армия готовилась удерживать воздушную гавань в апреле 2014 года, сообщает ИС "Вести".

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, в результате которого был свергнут избранный на выборах президент Виктор Янукович. Тогда же в Крыму, Одессе, Харькове, Донецке, Луганске и других городах начались массовые протесты несогласных с итогами Евромайдана. Жители регионов требовали федерализации Украины, в Донбассе в этот период появилось народное ополчение.

В ответ на это и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил "антитеррористическую операцию", в ходе которой привлекались авиация и тяжелая бронетехника. Подразделения Третьего полка спецназа ВСУ из Кировограда и 25-й бригады украинского десанта разместились в аэропорту Донецка в начале апреля с приказом взять под контроль "ворота в Донецк".

Начали появляться военные, потом каких-то десантников поселили у нас на объекте номер пять, это бомбоубежище. Оно еще с советских времен... В старом аэропорту они выставили пулемет, началось там дежурство у них какое-то… Как оказалось, потом эти солдатики в нас и стреляли. "Востоковцы" [бойцы добровольческого формирования батальона "Восток"] пришли в здание нового аэропорта. Якобы была договоренность, что военные уйдут из аэропорта, освободят и все это передадут ополчению рассказал начальник службы авиационной безопасности аэропорта

Батальон "Восток" на тот момент был наиболее многочисленным добровольческим формированием. Чтобы прекратить воздушную переброску войск и боеприпасов из Киева, в ДНР предприняли попытку переподчинить аэропорт мирным путем.

Ранним утром 26 мая аэропорт успел отправить лишь один самолет, это был последний рейс. Этот день стал началом боев за донецкий аэропорт – самым важным противостоянием народных ополченцев против Вооруженных сил Украины и украинских националистических батальонов. Битва продолжалась 242 дня и закончилась победой донецких ополченцев.