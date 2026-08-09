Медик рассказала, как скорая помощь попала под обстрел ВСУ в Донецке в 2014 году

"Расползались по кустам": медик рассказала о первых ударах по Донецку в 2014-м Медик рассказала, как скорая помощь попала под обстрел ВСУ в Донецке в 2014 году

Москва9 авг Вести.Организатор 1-го добровольческого медицинского отряда в ДНР Лилия Радионова в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт" рассказала о первых авиаударах киевского режима по жителям Донецка в 2014 году, сообщает ИС "Вести".

У сотрудника ГАИ оказался мой номер телефона. Он позвонил и сказал, что видит раненого гражданского, у него течет кровь. Мы проехать туда не смогли. Но перед нами туда заехала скорая помощь нашей станции, которая ехала на вызов. И они попали под обстрел. Был ранен водитель. Они расползались по кустам с этой скорой, фельдшеры прятались в "зеленку", уходили. Там тротуары, люди, а люди не понимали, что стрельба, а люди идут. Настолько для всех это было непонятно и неожиданно рассказала Лилия Радионова

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, в результате которого был свергнут избранный на выборах президент Виктор Янукович. Тогда же в Крыму, Одессе, Харькове, Донецке, Луганске и других городах начались массовые протесты несогласных с итогами Евромайдана. Жители регионов требовали федерализации Украины, в Донбассе в этот период появилось народное ополчение.

В ответ на это и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил "антитеррористическую операцию", в ходе которой привлекались авиация и тяжелая бронетехника. Первые активные удары по региону начались в апреле 2014 года.

В мае того же года в Луганской и Донецкой областях прошли референдумы о самоопределении. Были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. Киев не принял результаты голосования и продолжил применять в отношении Донбасса военную силу.