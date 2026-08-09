В 2014 врачи ДНР обратились к опыту хирургов времен Великой Отечественной В 2014 году донецкие врачи обратились к опыту хирургов Великой Отечественной

Москва9 авг Вести.Медики Донецка в 2014 году были вынуждены обратиться к опыту хирургов времен Великой Отечественной войны. Об этом в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт" рассказал главный врач Республиканского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии города Донецк Андрей Боряк, сообщает ИС "Вести".

По его словам, книги времен Великой Отечественной о медицине не использовались в мирной жизни.

Когда упали первые снаряды, когда привезли первых пострадавших в результате боевых действий, причем с тяжелыми ранениями – этот день я никогда не забуду. Работали до глубокой ночи. Мы даже брали в руки такое многотомное издание, о котором знает каждый медик – это опыт хирургов Великой Отечественной войны. Я не думал, что эти книги пригодятся, они выполняли больше функцию раритета. И тут жизнь заставила отметил Андрей Боряк

Главврач признался, что самым тяжелым моментом с начала боевых действий в Донецке для него оказалась смерть ребенка от вражеского обстрела.

Я человек несентиментальный, но очень тяжело. Ребенок, который погиб в результате обстрела, - это первая детская смерть, и она меня потрясла больше всего. Она у меня стоит перед глазами и, наверное, будет стоять поделился он

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, в результате которого был свергнут избранный на выборах президент Виктор Янукович. Тогда же в Крыму, Одессе, Харькове, Донецке, Луганске и других городах начались массовые протесты несогласных с итогами Евромайдана. Жители регионов требовали федерализации Украины, в Донбассе в этот период появилось народное ополчение.

В ответ на это и.о. президента Украины Турчинов объявил "антитеррористическую операцию", в ходе которой привлекались авиация и тяжелая бронетехника. Первые активные удары по региону начались в апреле 2014 года.

В мае того же года в Луганской и Донецкой областях прошли референдумы о самоопределении. Были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. Киев не принял результаты голосования и продолжил применять в отношении Донбасса военную силу.