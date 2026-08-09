Жительница Донецка рассказала, как начались первые бомбежки аэропорта в городе Жительница ДНР рассказала о начале первых бомбежек аэропорта в Донецке в 2014-м

Москва9 авг Вести.В Донецке до мая 2014 года и подумать не могли, что начнутся удары по аэропорту и жилым кварталам города. Об этом в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт" рассказала жительница населенного пункта Елена Иванова, сообщает ИС "Вести".

Она вспоминает, что 26 мая – в день начала боев за аэропорт Донецка – война застала ее в больнице.

Мне надо было с утра в две больницы. Я приезжаю в больницу, говорю доктору: "Дайте мне, пожалуйста, эту медицинскую справку". Она говорит: "Она может тебе не понадобиться. Сейчас аэропорт будут бомбить". И вдруг гул. Такой гул, и мы… вот так стоим, и мы не слышим друг друга. Вышли на улицу, естественно, – летят вертолеты сказала Иванова

По словам местной жительницы, она и подумать не могла, что начнутся серьезные сражения в черте города.

Не то что не верилось, не думалось. В мыслях не было поделилась она

Ранее Герой России, военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что аэропорт Донецка стал политическим символом 2014 года. Военкор отметил, что за территорию аэропорта велись жестокие бои.