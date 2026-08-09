"Вас надо убивать": жители Донбасса ощущали ненависть к себе задолго до 2014-го Жительница Донецка: ненависть к Донбассу началась еще за 30 лет до майдана

Москва9 авг Вести.Ненависть к жителям юго-востока Украины началась еще задолго до 2014 года, когда в Крыму, Одессе, Харькове, Донецке, Луганске и других городах начались массовые протесты несогласных с итогами Евромайдана. Об этом рассказала жительница Донецка Ася Мацишина в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт", сообщает ИС "Вести".

Более 30 лет до событий в аэропорту Донецка все происходило, вся эта вражда и ненависть почему-то. Было тяжело слышать от родственников с Украины, из Киева и других областей, которые звонили 26 мая и в последующие дни и говорили: "Так вам и надо, вас надо убивать, вы себя считаете русскими, не надо было на референдумы ходить и все остальное". Просто предали свое внутреннее, родное в пользу каких-то политических взглядов поделилась жительница Донецка

26 мая 2014 года началось сражение за аэропорт Донецка – самое важное противостояние народных ополченцев против Вооруженных сил Украины и украинских националистических батальонов. Аэропорт стал не просто ключевой позицией – он позволял контролировать всю ситуацию в регионе. Битва продолжалась 242 дня и закончилась победой донецких ополченцев.