Поддубный заявил, что аэропорт Донецка стал политическим символом в 2014 году

Поддубный: аэропорт Донецка был превращен в 2014 году в политический символ Поддубный заявил, что аэропорт Донецка стал политическим символом в 2014 году

Москва9 авг Вести.Аэропорт Донецка была превращен в некий политический символ, народное ополчение и Вооруженные силы Украины (ВСУ) бились до талого за этот объект. Об этом рассказал Герой России, военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт", сообщает ИС "Вести".

По его словам, противник, как и народное ополчение, был настроен биться до конца.

Более того, в силу определенных политических процессов Донецкий аэропорт был превращен в некий политический символ. У противника было свое настроение биться, что называется, до конца. У наших парней свой резон, до талого, стиснув зубы идти вперед. Поэтому и получилась такая жестокая, жестокая битва сказал Поддубный

26 мая 2014 года началось сражение за аэропорт Донецка, оно стало одно из самых важных в борьбе народных ополченцев против Вооруженных сил Украины и националистических батальонов. Аэропорт стал не просто ключевой позицией – он позволял контролировать всю ситуацию в регионе. Битва продолжалась 242 дня и закончилась победой сил ДНР.

Ранее Поддубный назвал битву за донецкий аэропорт в 2014-м зарубой.