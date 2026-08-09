Москва9 авгВести.Уникальные кадры общения начальника службы безопасности аэропорта в Донецке Михаила Кузьмика с украинскими снайперами в 2014 году показали в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт", сообщает ИС "Вести".
На кадрах, снятых на видеорегистратор, показан абсурд происходящего в 2014 году – украинские боевики не могут отличить "своих" от народных ополченцев и просят сотрудника аэропорта доложить, кто находится сзади аэропорта. Взамен обещают не стрелять по гражданским – сотрудникам авиагавани, которых Кузьмик вывозил с территории.
- Снайпер наш по бугру стреляет. Прием.
- Да, я понял.
- Выйдите, будете приезжать тот КПП, позвоните и скажите: в масках люди или в зброе (зброя – оружие, украинский. – Прим. ред.)
- Хорошо, я понял.
- Скажите, какая форма? Вот и все. Позвоните и скажите нам.
- Да-да, хорошо. Я понял.
- Ок? Вы нам поможете и там того, своего забирайте все.
- Только не стреляйте.
26 мая 2014 года началось сражение за аэропорт Донецка, оно стало одно из самых важных в борьбе народных ополченцев против Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистических батальонов. Аэропорт стал не просто ключевой позицией – он позволял контролировать всю ситуацию в регионе. Битва продолжалась 242 дня и закончилась победой донецких ополченцев.