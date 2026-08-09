Опубликована запись диалога сотрудника аэропорта в Донецке с ВСУ в 2014 году

Появилась запись диалога сотрудника аэропорта в Донецке с ВСУ в 2014 году Опубликована запись диалога сотрудника аэропорта в Донецке с ВСУ в 2014 году

Москва9 авг Вести.Уникальные кадры общения начальника службы безопасности аэропорта в Донецке Михаила Кузьмика с украинскими снайперами в 2014 году показали в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт", сообщает ИС "Вести".

На кадрах, снятых на видеорегистратор, показан абсурд происходящего в 2014 году – украинские боевики не могут отличить "своих" от народных ополченцев и просят сотрудника аэропорта доложить, кто находится сзади аэропорта. Взамен обещают не стрелять по гражданским – сотрудникам авиагавани, которых Кузьмик вывозил с территории.

Снайпер наш по бугру стреляет. Прием.

Да, я понял.

Выйдите, будете приезжать тот КПП, позвоните и скажите: в масках люди или в зброе (зброя – оружие, украинский. – Прим. ред.)

Хорошо, я понял.

Скажите, какая форма? Вот и все. Позвоните и скажите нам.

Да-да, хорошо. Я понял.

Ок? Вы нам поможете и там того, своего забирайте все.

Только не стреляйте.

26 мая 2014 года началось сражение за аэропорт Донецка, оно стало одно из самых важных в борьбе народных ополченцев против Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистических батальонов. Аэропорт стал не просто ключевой позицией – он позволял контролировать всю ситуацию в регионе. Битва продолжалась 242 дня и закончилась победой донецких ополченцев.