Посадил снайпершу в доме: житель Донецка помогал ополченцам в боях за аэропорт Житель Донецка разместил в своем доме ополченцев во время боев за аэропорт

Москва9 авг Вести.Житель Донецка Николай Шулипа разместил в своем доме ополченцев, отходивших из аэропорта в ходе боев с украинской армией в 2014 году. Об этом он рассказал в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт", сообщает ИС "Вести".

Никто не смог заставить Николая Шулипу уехать из своего дома, расположенного недалеко от аэропорта Донецка, где развернулись боевые действия. Он не только продолжал вести свое хозяйство, но и помогал ополченцам.

По всем стреляли тут нацики. Отходили ополченцы из аэропорта, по ним стреляли. И ко мне сюда, говорю, заходите. На окнах посадил всех. Посадил снайпершу с пулеметчиком на третий этаж. А моя [жена] как раз наготовила беляшей, котлет, накормил ребят. Чем мог, тем помогал. А они помогали мне, чем могли. Я им пошел, поставил козлы для забора, чтобы стрелять могли рассказал местный житель

26 мая 2014 года началось сражение за аэропорт Донецка – самое важное противостояние народных ополченцев против Вооруженных сил Украины и националистических батальонов. Аэропорт стал не просто ключевой позицией – он позволял контролировать всю ситуацию в регионе. Битва продолжалась 242 дня и закончилась победой донецких ополченцев.