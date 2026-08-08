Поддубный рассказал, как в 2014-м шли ожесточенные бои за аэропорт Донецка

Военкор Поддубный назвал битву за донецкий аэропорт в 2014-м зарубой Поддубный рассказал, как в 2014-м шли ожесточенные бои за аэропорт Донецка

Москва8 авг Вести.Народное ополчение и Вооруженные силы Украины вели страшные и тяжелые бои за аэропорт Донецка, рассказал Герой России, военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт", сообщает ИС "Вести".

Аэропорт, как задумал Киев, должен был стать плацдармом для масштабного наступления Вооруженных сил Украины на Донецк. Заняв столицу Донецкой Народной Республики, можно было полностью завладеть регионом.

Огромный путь прошла и украинская армия, и силы ополчения. И за донецкий аэропорт уже столкнулись серьезно, страшно, тяжело. Украинская армия сосредоточила там мотивированные, подготовленные подразделения, десантников. Украинская армия разбавила этих десантников шибко замотивированными националистами, которые, к тому же, прошли серьезную подготовку. Была использована полная номенклатура артиллерийского вооружения, бронетанкового вооружения сообщил Поддубный

Битва за донецкий аэропорт, как отметил журналист, случилась после тяжелых поражений украинских боевиков в Луганске и Иловайске.

После котлов, соответственно, у ополчения появилось почти все то, что было у украинской армии: танки, артиллерия, гранатометы. Здесь уже заруба была такая – заруба-заруба добавил военкор

26 мая 2014 года началось сражение за аэропорт Донецка, оно стало одно из самых важных в борьбе народных ополченцев против Вооруженных сил Украины и националистических батальонов. Аэропорт стал не просто ключевой позицией – он позволял контролировать всю ситуацию в регионе. Битва продолжалась 242 дня и закончилась победой донецких ополченцев.