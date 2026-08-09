Отец первого главы ДНР назвал битву за аэропорт символом сплоченности Отец первого главы ДНР Захарченко: битва за донецкий аэропорт – это символ

Москва9 авг Вести.Битва за аэропорт Донецка стала настоящим символом города. Люди сплотились и не уступили врагу. Такое мнение в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт" выразил отец первого главы ДНР Александра Захарченко Владимир Захарченко, сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что отдать донецкий аэропорт противнику – значит отдать Донецк.

Это наша земля, мы здесь родились. Здесь родились наши деды-прадеды, здесь наша вера. Битва за аэропорт Донецкий – это символ. Мы сумели сплотиться, и мы не уступили. Именно здесь мы поняли, что если отдадим аэропорт, то отдадим Донецк сказал Владимир Захарченко

Военкор Евгений Поддубный назвал битву за аэропорт Донецка серьезной "зарубой". По его словам, народное ополчение до конца билось за этот объект.

Сражение за аэропорт началось 26 мая 2014 года, оно стало одно из самых важных в борьбе народных ополченцев против Вооруженных сил Украины и националистических батальонов. Аэропорт стал не просто ключевой позицией – он позволял контролировать всю ситуацию в регионе. Битва продолжалась 242 дня и закончилась победой сил ДНР.