Жога признался, что бои за аэропорт в Донецке для него оказались неожиданными

Жога признался, что хорошо запомнил дату начала боев на аэропорт Донецка Жога признался, что бои за аэропорт в Донецке для него оказались неожиданными

Москва9 авг Вести.День начала боев за аэропорт в городе Донецк хорошо запомнился в памяти полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, Героя ДНР Артема Жоги – события совпали с днем рождения его сына. Об этом он рассказал в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт", сообщает ИС "Вести".

Полпред признался, что начало боев для него стало неожиданностью.

У меня 26 мая день рождения сына Володи. И эту дату я очень хорошо знаю. Буквально за два дня до 26 мая я отправил дочку из Славянска к бабушке в Донецк. Надеялся, что там потише, не как в Славянске, где громыхает на улицах, снаряды прилетают. И понятно, что для меня это было немножко неожиданно, что 26 мая начались такие глобальные события непосредственно в городе Донецке и в донецком аэропорту отметил Жога

26 мая 2014 года – день начала боев за аэропорт Донецка. Это было самое важное противостояние народных ополченцев против Вооруженных сил Украины и националистических батальонов. Ополченцы не дали противнику сделать плацдарм для наступления на Донецк. В последующие годы украинские боевики не раз пытались вернуть контроль над аэропортом, но безуспешно.