"Взяли в руки оружие": Жога сообщил о большом потоке добровольцев в ДНР в 2014-м Жога сообщил о большом потоке добровольцев в 2014 году, готовых защищать Донецк

Москва9 авг Вести.Большой поток добровольцев возник в 2014 году после обращения Арсена Павлова (позывной "Моторола") к народу о вступлении в ряды народного ополчения. Об этом рассказал в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт" полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе, Герой ДНР Артем Жога, сообщает ИС "Вести".

Отряд Арсена Павлова изначально состоял из небольшой группы людей, но со временем оброс единомышленниками. В боях за аэропорт Донецка в команде Павлова уже было под 100 человек.

Ребята были уже, которые прошли боевое крещение на иловайском направлении, и Миусинск под Енакиево, Саур-Могила – недалеко там Степановка. Там участвовали в боях. А потом уже получили задачу зайти в аэропорт и начинать всю эту эпопею. Очень много ребят, которые приезжали и воевали. На тот момент не было контрактов каких-то там долгоиграющих, после того, как Арсен записал свой призыв "Если ты считаешь себя русским человеком" рассказал Жога

После обращения Арсена Павлова, как отметил полпред, на защиту Донецка потянулись простые люди – шахтеры, рабочие, предприниматели.

Поток добровольцев тогда пошел очень большой - простые ребята, простые работники, рабочие, шахтеры, если брать Донбасс. Я - предприниматель, Володя (сын Жоги Владимир – ред.) всегда тоже со мной работал предпринимателем, он был студентом на тот момент. И вот мы взяли в руки оружие и совершали подвиги под чутким руководством Арсена Павлова – Моторолы добавил он

Ранее Жога признался, что хорошо запомнил дату начала боев за аэропорт Донецка, потому что в этот день был день рождения у его сына.