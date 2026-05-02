Москва2 маяВести.Смерть ополченца Арсения Павлова (Моторола) была потрясением для Владимира Жоги, который позднее возглавил батальон "Спарта". О реакции своего сына на смерть комбата в документальном фильме Александра Подопригоры "Воха. Сын, друг, командир" рассказал полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, сообщает ИС "Вести".
Они были близкими друзьями, кумовьями, они очень много времени проводили вместе. А фронтовая дружба, фронтовое братство очень крепкое. Для Володи это был сильный удар. Оченьсказал Жога-старший
Арсений Павлов получил смертельные травмы при взрыве лифта в Донецке в октябре 2016 года.
Артем Жога отмечает, что закалка, приобретенная в совместных боях с Моторолой, придала уверенности его сыну.
Закалка, которую он прошел за 2014-2016 годы, [помогла]. Несмотря на свой молодой возраст, он достойно принял командование, сразу принял распределение в батальоне. Они [батальоном "Спарта"] сразу вошли во взаимодействие с силовым блоком, с Александром Захарченко (глава ДНР в 2014-2018 годах - Прим. ред.) тогда тоже произошла встреча. В принципе, ни у кого не возникло вопроса по поводу назначения на должность того, кто будет командовать батальономдобавил он
Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года при прикрытии эвакуации мирных жителей из Волновахи. В ноябре 2025 года в честь комбата "Спарты" в городе был установлен памятник.