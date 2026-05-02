Артем Жога заявил, что для его сына Владимира смерть Моторолы стала ударом

Артем Жога вспомнил реакцию сына на гибель Моторолы Артем Жога заявил, что для его сына Владимира смерть Моторолы стала ударом

Москва2 мая Вести.Смерть ополченца Арсения Павлова (Моторола) была потрясением для Владимира Жоги, который позднее возглавил батальон "Спарта". О реакции своего сына на смерть комбата в документальном фильме Александра Подопригоры "Воха. Сын, друг, командир" рассказал полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, сообщает ИС "Вести".

Они были близкими друзьями, кумовьями, они очень много времени проводили вместе. А фронтовая дружба, фронтовое братство очень крепкое. Для Володи это был сильный удар. Очень сказал Жога-старший

Арсений Павлов получил смертельные травмы при взрыве лифта в Донецке в октябре 2016 года.

Артем Жога отмечает, что закалка, приобретенная в совместных боях с Моторолой, придала уверенности его сыну.

Закалка, которую он прошел за 2014-2016 годы, [помогла]. Несмотря на свой молодой возраст, он достойно принял командование, сразу принял распределение в батальоне. Они [батальоном "Спарта"] сразу вошли во взаимодействие с силовым блоком, с Александром Захарченко (глава ДНР в 2014-2018 годах - Прим. ред.) тогда тоже произошла встреча. В принципе, ни у кого не возникло вопроса по поводу назначения на должность того, кто будет командовать батальоном добавил он

Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года при прикрытии эвакуации мирных жителей из Волновахи. В ноябре 2025 года в честь комбата "Спарты" в городе был установлен памятник.