Москва2 мая Вести.Владимир Жога (Воха), который до 2022 года был командиром разведбатальона "Спарта", успешно руководил бойцами, при этом слушал и отцовские советы. Об этом рассказал отец Вохи Артем Жога, ныне занимающий пост полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. В документальном фильме Александра Подопригоры "Воха. Сын, друг, командир" он раскрыл подробности общения с сыном, сообщает ИС "Вести".

У Вовы было сочетание взрослой мудрости и юношеского максимализма – вот такое интересное сочетание уживалось. И хотя эти две вещи должны как-то входить в конфронтацию, у него они уживались. Под разные ситуации в жизни он успевал переключаться и подходил к ситуациям с разных сторон отметил Артем Жога

По его словам, и в батальоне, и между собой у них было уважительное общение.

Для всех мы были командир и начальник штаба. C высоты своих лет иногда я подспудно давал ему советы, потому что человеку такого склада характера сложно дать какие-то наставления. Я мягко и аккуратно ему рассказывал, какие могут быть еще решения, давал варианты, а он, основываясь на данных, уже мог принять решение. С моей стороны вроде это был совет, но ненавязчивый объяснил Жога-старший

Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года в Волновахе при обеспечении эвакуации мирных жителей. В ноябре 2025 года в память о командире батальона "Спарта" в Волновахе открыли памятник.