Москва2 мая Вести.Беспилотники подтолкнули развитие разведки в современной войне, заявил командир 80-го отдельного гвардейского разведбатальона "Спарта" 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" Денис Шундиков в документальном фильме Александра Подопригоры "Воха. Сын, друг, командир", сообщает ИС "Вести".

До СВО беспилотник — это было что-то очень дорогое. Можно было на пальцах пересчитать, у кого эти беспилотники были. А на СВО беспилотник превратился в один из расходуемых материалов. Они стали как патроны, грубо говоря. И с этого момента мы поняли, что беспилотники — это грозное оружие, реально грозное. Все штурмы с их использованием проводились: шли штурмовые группы, а наши беспилотники были чуть сзади и просто вели штурмовиков, летали, оценивали, где противник находится, в каком доме, что впереди, что за поворотом? Вот с этого началась эволюция разведки в современной войне