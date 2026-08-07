Беспилотное противостояние: военкор Поддубный раскрыл, от чего зависит исход СВО Поддубный: победителем в спецоперации станет победитель в войне беспилотников

Москва7 авг Вести.Победителем в спецоперации станет тот, кто одержит верх в противостоянии беспилотников. Такое мнение выразил военный корреспондент, Герой России, член Генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Поддубный в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

В войне беспилотных систем пока победителей нет по той простой причине, что победитель в специальной военной операции будет победителем в войне беспилотников. Это постоянное противостояние, постоянная гонка улучшения тактико-технических характеристик беспилотных аппаратов и, соответственно, гонка в виде улучшения систем противодействия беспилотным летательным аппаратам сказал военкор

Поддубный отметил, что развитие беспилотных систем идет в сторону внедрения элементов искусственного интеллекта, чтобы снизить влияние операторов и повысить устойчивость каналов связи.