Москва30 июлВести.В России конструируют принципиально новую систему противовоздушной обороны, включающую ранее не применявшиеся элементы. Об этом заявил военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный в интервью Владимиру Соловьёву.
По словам военкора, новая система ПВО строится на эшелонированных мобильных группах, работающих на разных высотах.
Мы сейчас… конструируем абсолютно новую систему противовоздушной обороны, в которую добавляются абсолютно ранее не предполагавшиеся в этой системе элементы. Это эшелонированные МОГи (мобильные огневые группы), причем различного подчинения и у которых различные задачи – мобильные огневые группы, которые работают по разным высотам, которые работают по разным целям, и, собственно говоря, которые выстраиваются таким образом, чтобы обезопасить не площадные объекты, не организовать объектовую оборону, а в целом находятся на маршрутах пролета беспилотных средств противника. Это очень важно на самом деле, и довольно непростой процессзаявил Поддубный
Поддубный также выделил три важных условия для успешной защиты от вражеских БПЛА: наличие радиолокационных станций, мобильность и отлаженное взаимодействие подразделений.
Три важнейшие вещи… Это РЛС – средства обнаружения беспилотников, это мобильность, собственно говоря, огневых групп. И третье – это взаимодействие между различными подразделениями. Вот как только три условия начинают работать, проблема беспилотников вражеских сильно снижается. Мы сейчас наращиваем и производство перехватчиков, мы сейчас отрабатываем взаимодействие. Как мне кажется, вот взаимодействие – это ключевой моментсказал Поддубный
Ранее Поддубный заявил, что все армии мира в режиме реального времени переосмысливают конструкции противовоздушной обороны, поскольку появление новых беспилотных средств меняет характер войны.