Поддубный рассказал о новой системе ПВО против украинских беспилотников Поддубный сообщил, что в РФ создают новую систему ПВО против украинских БПЛА

Москва30 июл Вести.В России конструируют принципиально новую систему противовоздушной обороны, включающую ранее не применявшиеся элементы. Об этом заявил военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный в интервью Владимиру Соловьёву.

По словам военкора, новая система ПВО строится на эшелонированных мобильных группах, работающих на разных высотах.

Мы сейчас… конструируем абсолютно новую систему противовоздушной обороны, в которую добавляются абсолютно ранее не предполагавшиеся в этой системе элементы. Это эшелонированные МОГи (мобильные огневые группы), причем различного подчинения и у которых различные задачи – мобильные огневые группы, которые работают по разным высотам, которые работают по разным целям, и, собственно говоря, которые выстраиваются таким образом, чтобы обезопасить не площадные объекты, не организовать объектовую оборону, а в целом находятся на маршрутах пролета беспилотных средств противника. Это очень важно на самом деле, и довольно непростой процесс заявил Поддубный

Поддубный также выделил три важных условия для успешной защиты от вражеских БПЛА: наличие радиолокационных станций, мобильность и отлаженное взаимодействие подразделений.

Три важнейшие вещи… Это РЛС – средства обнаружения беспилотников, это мобильность, собственно говоря, огневых групп. И третье – это взаимодействие между различными подразделениями. Вот как только три условия начинают работать, проблема беспилотников вражеских сильно снижается. Мы сейчас наращиваем и производство перехватчиков, мы сейчас отрабатываем взаимодействие. Как мне кажется, вот взаимодействие – это ключевой момент сказал Поддубный

Ранее Поддубный заявил, что все армии мира в режиме реального времени переосмысливают конструкции противовоздушной обороны, поскольку появление новых беспилотных средств меняет характер войны.