Поддубный: все армии мира вынуждены сейчас переосмысливать конструкцию ПВО Поддубный: новые беспилотники заставляют армии мира менять подходы к ПВО

Москва30 июл Вести.Все армии мира в режиме реального времени переосмысливают конструкции противовоздушной обороны, поскольку появление новых беспилотных средств меняет характер войны. Об этом заявил военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный в интервью Владимиру Соловьёву.

Поддубный отметил, что такие факторы, как дальность полета БПЛА и боевая мощь, продолжают прогрессировать, поэтому сложившаяся ситуация затрагивает не только Россию, но и другие крупные военные державы.

Сейчас не только мы, это абсолютно все армии мира, мы просто в режиме реального времени переосмысляем саму конструкцию противовоздушной обороны, потому что понятно, что появились новые факторы. И более того, эти новые факторы, они будут прогрессировать в части дальности полета и в части возможности нести более серьезную боевую часть. Уже сейчас и противник этим занимается, повышая возможности своих беспилотников, чтобы они могли в целом сравняться с ракетами средней дальности и нести довольно серьезную боевую часть. И в этом направлении сейчас идет весь мир в плане перевооружения и переосмысления средств поражения заявил Поддубный

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Россия научилась полностью преодолевать противовоздушную и противоракетную оборону Украины благодаря применению новой техники и тактики.