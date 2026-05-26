Воздушные силы ВСУ признали, что им все труднее противостоять российским дронам

Москва26 мая Вести.Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ по развитию ПВО Павел Елизаров признал, что украинским системам противовоздушной обороны (ПВО) все труднее противостоять российским атакам с использованием беспилотников.

Работа становится все тяжелее и тяжелее, потому что количество дронов, выпускаемых единовременно, стремительно растет цитирует слова Елизарова украинский портал "Новости.live"

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин говорил ИС "Вести", что удар возмездия по Украине показал превосходство оружия РФ. Он отмечал, что новейшее российское оружие не могут перехватить системы противовоздушной обороны, предоставленные Киеву Западом.