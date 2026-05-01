ВСУ активизируют применение боевых дронов, но Армия России не отстает Кнутов: ВСУ усилят тактику применения дронов, но ВС РФ не уступят

Москва1 мая Вести.Украинские военные будут все более активно применять на поле боя дроны различного типа, однако и Армия России в этой области также не отстает. Об этом заявил в интервью "Соловьёв Live" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, сообщает ИС "Вести".

По его словам, противник будет активизировать применение дронов.

Тактика применения дронов будет усиливаться. Лондон буквально неделю назад сообщил: 120 тыс. дронов - какого типа, они не говорили, то есть будут это дроны самолетного типа, FPV-дроны, разведывательные дроны или какие-то еще, об этом речь не шла - было сказано, что 120 тыс. дронов будет поставлено на Украину. Кроме того, Украина сейчас закупает 25 тыс. наземных дронов сказал Кнутов

Однако и Россия в этой сфере, по словам Кнутова, не отстает.

У нас есть дрон "Курьер", достаточно хорошо себя показывает. Более того, для него даже разработан специальный модуль, который позволяет устанавливать 82-миллиметровый миномет, и заряжание этого миномета происходит роботизированной рукой. То есть вообще экипажа нет, людей рядом нет - либо он дистанционно управляется, либо посредством программ, основанных на искусственном интеллекте. И не только миномет - там и пулеметы можно устанавливать, можно устанавливать системы для постановки установки мин, либо, наоборот, для разминирования; можно поставить модуль для эвакуации раненого, доставки продуктов питания, боеприпасов и так далее. Работает достаточно эффективно рассказал эксперт

Также Юрий Кнутов отметил: ВСУ компенсируют свои неудачи на фронте ударами по мирным объектам.