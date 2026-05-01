Москва1 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) компенсируют неудачи на фронте ударами по мирным объектам. Такое мнение озвучил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он обратил внимание, что главком ВСУ Александр Сырский признал незавидное положение дел своей армии.

Противник делает все для того, чтобы создать панические настроения, настроения неуверенности, определенного недовольства властью. Делается это специально, даже президент Путин говорил о том, что в связи с тем, что ВСУ терпит неудачи на фронте… Нужно чем-то компенсировать эти неудачи. И компенсируется это простым вот этим способом — нанесением ударов по мирным объектам