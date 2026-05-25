Москва25 мая Вести.Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью информационной службе "Вести" рассказал, какую тактику могут проводить в ближайшее время Вооруженные силы Украины.

Он напомнил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 22 мая заявил о новых планах Киева на линии боевого соприкосновения.

Он не стал раскрывать, в чем они будут состоять. Но у меня сложилось впечатление, что это будет тактика "тысячи уколов" В конце 2022 - начале 2023 года киевский режим ее уже использовал. Это попытки нанести удар в одном месте, во втором укусить, в третьем укусить и вот таким образом наносить потери. Эта тактика будет поддерживаться ударами по мирным гражданам сказал Юрий Кнутов

По словам военного эксперта, эта тактика уже проявилась в наступлении ВСУ на рубцовском направлении и в террористическом ударе по колледжу в ЛНР.