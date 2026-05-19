СВР заявила о подготовке ВСУ серии новых ударов по тылу России

Москва19 мая Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящий момент ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тылу России. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Как отметили в ведомстве, киевский режим любыми способами намерен продемонстрировать своим покровителям в Европе, что украинская армия все еще сохраняет "боевой потенциал" и способна нанести ущерб российской экономике.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что боевики ВСУ могут начать совершать диверсионные вылазки на территории России по указанию Великобритании. По его словам, Лондон поставил перед Киевом задачу максимально дестабилизировать внутреннюю обстановку в России.