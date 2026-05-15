СВР: СБУ планирует расшатать ситуацию в РФ под видом патриотического контента

Москва15 мая Вести.Служба безопасности Украины (СБУ) планирует расшатать ситуацию в РФ под видом распространения патриотической информации. Об этом заявила пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

Помимо разветвленной сети телефонных мошенников, которые с помощью обмана и шантажа лишают граждан России сбережений и подталкивают их к нарушению закона, СБУ предпринимает новые шаги.

СБУ хочет организовать работу по расшатыванию ситуации в нашей стране под видом распространения патриотического контента указано в сообщении

В конце апреля Киев инициировал кампанию по скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов. Эти действия, по заявлению СВР, носят мошеннический характер: цель — изменить информационное наполнение приобретенных площадок и использовать их для распространения дезинформации, а также для дискредитации политического руководства и Вооруженных сил России.