Москва30 апрВести.Украинские спецслужбы поэтапно вовлекают россиян в диверсионно-террористическую деятельность, используя сервисы объявлений о "быстрых заработках", сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Ведомство в четверг проинформировало о задержании двух россиян, которые провели акции устрашения по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзора. По данным ФСБ, их завербовал Киев через Telegram под легендой работы в детективном и коллекторском агентствах.
ФСБ России предупреждает о том, что спецслужбы Украины активно используют интернет-сервисы объявлений о так называемых "быстрых заработках"говорится в сообщении
Отмечается, что таким образом Киев поэтапно вовлекает российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность.
Несколько дней назад ФСБ сообщала, что пресекла вербовку школьника на Камчатке через компьютерную игру.