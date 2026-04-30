ФСБ: Киев вовлекает россиян в диверсии через онлайн-сервисы объявлений о работе ФСБ: россиян вовлекают в терроризм, используя интернет-сервисы о поиске работы

Москва30 апр Вести.Украинские спецслужбы поэтапно вовлекают россиян в диверсионно-террористическую деятельность, используя сервисы объявлений о "быстрых заработках", сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Ведомство в четверг проинформировало о задержании двух россиян, которые провели акции устрашения по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзора. По данным ФСБ, их завербовал Киев через Telegram под легендой работы в детективном и коллекторском агентствах.

ФСБ России предупреждает о том, что спецслужбы Украины активно используют интернет-сервисы объявлений о так называемых "быстрых заработках" говорится в сообщении

Отмечается, что таким образом Киев поэтапно вовлекает российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность.

Несколько дней назад ФСБ сообщала, что пресекла вербовку школьника на Камчатке через компьютерную игру.