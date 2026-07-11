Москва11 июл Вести.Украинские вербовщики выбирают исполнителей терактов, используя открытые данные людей из социальных сетей, рассказал в интервью ИС "Вести" подполковник ФСБ в запасе Александр Беляев. После того, как выбор злоумышленников сделан, они пускают в ход психологические уловки.

Беляев отметил, что для украинских и западных спецслужб не составляет труда найти определенную информацию, в том числе о россиянах, ведь люди сами делятся данными о себе в социальных сетях и на сайтах.

Чистой воды психология. Западные спецслужбы очень любят играть с ожиданиями. Они очень быстро устанавливают, что человеку нужно. Люди, когда регистрируются в самых разнообразных социальных сетях, мессенджерах, они не отдают себе отчета, что в конечном итоге вся информация в автоматизированном варианте стекается без всякого их контроля, и никому не интересно, какие галочки они где выставляют… Собирается простейшая базовая модель психологической уязвимости человека. Открытые данные позволяют понять, какие у человека пристрастия, чего он хочет. Осталось только все это пообещать рассказал подполковник ФСБ

9 июля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жительницу Москвы, которая планировала убийство высокопоставленного военнослужащего Вооруженных сил (ВС) РФ по заказу украинских спецслужб. Задержанная планировала покинуть Россию транзитом через Турцию и Молдавию на Украину. По словам Беляева, людей такого типа в России 3%.

Как только замаячило даже не обещание, а просто идея о том, что можно будет бесконечно долго жить где-то за границей, путешествовать, как знаменитости, бросаться деньгами, чтобы тебе все вокруг лайки ставили, после этого осталось только пообещать, что, в общем-то, украинский куратор и сделал… Человек изначально не хочет мыслить головой, если он живет в выдуманном мире, где ему все достается бесплатно и даром, а единственный, кто этому мешает – собственная страна, эти люди никогда не винят себя в своих проблемах сказал он

Александр Беляев подчеркнул, что с помощью организации терактов на территории России Киев пытается отвлечь внимание от ухудшающейся для Вооруженных сил Украины ситуации на фронте и сформировать информационную повестку, в которой киевский режим побеждает.