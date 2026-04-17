Москва17 апр Вести.Чаще всего среди студентов жертвой украинских спецслужб становится человек с неформальным стилем поведения и вызывающим внешним видом, рассказал ИС "Вести" оперативный сотрудник УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

СБУ играет на самооценке подростков и их несостоятельности, подчеркнул он.

Психологический портрет данного человека: он является неординарной личностью. Среди студентов техникума он отличается своим неформальным поведением, вызывающим внешним видом и слабой успеваемостью. В основном он выделялся негативными условиями своей жизни рассказал оперативный сотрудник УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю

Историки заметили схожую тенденцию с тем, что происходило в годы Великой Отечественной войны. Тогда нацисты создавали сотни школ для обучения завербованных подростков на оккупированных территориях, в том числе на Украине.

После того как война приняла для них затяжной характер, нацисты очень активно вербовали подростков. В документах указываются возрастные рамки – от 8 до 17-18 лет. отметил доктор исторических наук, профессор Олег Романько

В ФСБ также предупредили об активной вербовке на онлайн-платформе Roblox. Американскую интернет-вселенную в России заблокировали в декабре 2025 года.