Москва17 апрВести.Чаще всего среди студентов жертвой украинских спецслужб становится человек с неформальным стилем поведения и вызывающим внешним видом, рассказал ИС "Вести" оперативный сотрудник УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
СБУ играет на самооценке подростков и их несостоятельности, подчеркнул он.
Психологический портрет данного человека: он является неординарной личностью. Среди студентов техникума он отличается своим неформальным поведением, вызывающим внешним видом и слабой успеваемостью. В основном он выделялся негативными условиями своей жизнирассказал оперативный сотрудник УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю
Историки заметили схожую тенденцию с тем, что происходило в годы Великой Отечественной войны. Тогда нацисты создавали сотни школ для обучения завербованных подростков на оккупированных территориях, в том числе на Украине.
После того как война приняла для них затяжной характер, нацисты очень активно вербовали подростков. В документах указываются возрастные рамки – от 8 до 17-18 лет.отметил доктор исторических наук, профессор Олег Романько
В ФСБ также предупредили об активной вербовке на онлайн-платформе Roblox. Американскую интернет-вселенную в России заблокировали в декабре 2025 года.