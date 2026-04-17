УФСБ РФ по Крыму и Севастополю: СБУ использует Roblox для вербовки детей

Москва17 апр Вести.СБУ использует онлайн-платформу Roblox для вербовки российских граждан. Об этом сообщил ИС "Вести" оперативный сотрудник УФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополю.

Roblox — популярная американская онлайн-платформа для создания и распространения игр. Ее заблокировали в России в декабре 2025 года.

Возраст современного исполнителя с каждым днем, с каждым месяцем становится все ниже, потому что сотрудниками украинских спецслужб более широко используются игровые площадки в интернете, в том числе Roblox рассказал сотрудник УФСБ

Платформой пользуются сотни миллионов игроков, половина из которых — дети. По словам правоохранителя, в заблуждение их вводят мошенники старше 30 лет.

Уже десятилетние дети были использованы спецслужбами для получения необходимой для них информации. Ребенок с энтузиазмом это выполняет и думает, что он просто участвует в каком-то веселом и интересном квесте добавил он

Ранее в США подали в суд на Roblox, обвинив платформу в неспособности защитить детей.