Москва6 мая Вести.Вербовка россиян для совершения террористических актов используется как оружие в условиях гибридной войны против РФ. Об этом заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, противнику нужны люди, которые будут работать в их интересах.

Сегодня вербовка – это оружие. В условиях гибридной войны противнику нужны люди, которые будут работать в их интересах… Для кого-то это вопрос идеологии, для кого-то это вопрос … психологической обработки, а для кого-то это банальные деньги. Но и в том, и в том случае мотив абсолютно корыстный и мотив преступный. Работа на профилактику сегодня – это основная задача наших органов контрразведки, и они с ней справляются рассказал Соловьев

Ранее сообщалось, что в восьми регионах России были проведены операции по задержанию пяти пособников спецслужб Украины и двух пропагандистов террористической деятельности киевского режима. Кроме того, сотрудники ФСБ задержали в трех российских городах несколько человек, которые оправдывали атаки украинских БПЛА и призывали к диверсиям.