Юрист предупредил, что подготовка к теракту в РФ может стоить жизни

Юрист напомнил, какое наказание грозит за подготовку теракта в РФ Юрист предупредил, что подготовка к теракту в РФ может стоить жизни

Москва14 июл Вести.Подготовка к теракту в РФ может стоить завербованному жизни, так как при попытке оказать сопротивление во время задержания он будет ликвидирован. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Юрист отметил, что сегодня диверсионная активность врага находится на пике. Он призвал воспитывать устойчивость к негативному внешнему воздействию у граждан.

Сразу могу сказать, если человек оказывает сопротивление при задержании при подозрении в совершении такого террористического акта, он будет ликвидирован, никто миндальничать с ним не будет. … Ответственность — это пожизненное лишение свободы заявил юрист

Соловьев отметил, что, если жертва украинских спецслужб в последний момент перед подготовкой к теракту передумает и передаст информацию соответствующим органам, то нести ответственность конкретно по этой статье не придется.

Его освободят от уголовной ответственности, если, в его действиях не содержится иного состава преступления. Мы понимаем, что если он по дороге что-то украл, убил, похитил и так далее, то он за это будет отвечать. Но за подготовку террористического акта, если он вовремя сообщил, он отвечать не будет добавил Иван Соловьев

Ранее ФСБ сорвала массированную атаку украинских беспилотников на стратегическое предприятие, расположенное в одном из жилых массивов Московской области. Террористический акт был спланирован Службой безопасности Украины (СБУ), а дроны канадского производства, которыми собирались ударить по предприятию, были доставлены в РФ контрабандным путем с грузом керамической плитки.

Позже стало известно, что предполагаемым исполнителем теракта был гражданин России. В настоящее время он задержан и дает признательные показания. Уточняется, что россиянин был завербован украинской стороной за материальное вознаграждение.