Планировавший теракт в Москве собирался убить офицера ударным дроном у подъезда Готовивший теракт в Москве рецидивист планировал убить офицера ударным дроном

Москва9 июл Вести.ФСБ России задержала ранее судимого гражданина РФ, планировавшего теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России по заказу украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Уточняется, что злоумышленник планировал убить офицера ударным дроном.

По замыслу украинских спецслужб после выявления графика посещения военнослужащим ВС РФ адреса своего проживания в многоэтажном доме, планировалось совершить ДТА в момент входа его в подъезд с применением дрона, оборудованного СВУ ударного действия с поражающими элементами сказано в сообщении

В рамках обучения россиянин должен был пройти дополнительную подготовку в Киеве под руководством сотрудников западных спецслужб. В результате у его было изъято СВУ с массой взрывчатого вещества 600 грамм, а также телефон с перепиской с куратором, подтверждающей подготовку убийства военного, видеокамеры и средства камуфляжа.

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о покушении на теракт. Задержанный дает признательные показания.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила в Москве беспрецедентный теракт против топ-офицера ВС РФ.