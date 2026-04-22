Задержанный за подготовку теракта в Москве планировал воевать против ВС РФ

Задержанный за подготовку теракта в Москве планировал воевать против ВС РФ Задержанный за подготовку теракта в Москве планировал воевать против ВС РФ

Москва22 апр Вести.Россиянин, задержанный за подготовку теракта у объектов Министерства обороны в Москве, планировал после преступления поехать на Украину и воевать против ВС РФ. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Установлено, что мужчина 1981 г.р. сам установил контакт через Telegram с украинскими боевиками, получил от них подробные инструкции по совершению теракта с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) и прибыл в Москву.

После совершения преступления злоумышленнику был обещан выезд на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации говорится в сообщении ведомства

Довести преступный умысел до конца мужчине не удалось, поскольку он был задержан сотрудниками ФСБ. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая признана террористической в России).

У россиянина изъяли смартфон, который он использовал для связи с куратором. На допросе он также дал признательные показания.

В настоящее время злоумышленник арестован.