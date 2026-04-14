Задержанный украинец раскрыл детали подготовки теракта в Москве

Москва14 апр Вести.Задержанный украинец, готовивший теракт в Москве, планировал сбежать в Казахстан. Об этом он рассказал в видео, предоставленном Центром общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) РФ.

Уроженец Трускавца (Львовская область, Украина) 1980 года рождения сообщил, что с ним на связь в мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, запрещенной в РФ) вышел сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) по имени Антон и завербовал собеседника провести теракт в России.

На что я согласился. В декабре 2025 [года] был переброшен на территорию РФ. Позже мне был передан подложный паспорт и координаты с взрывчаткой, откуда я ее забрал рассказал задержанный

В марте 2026 года ему поручили купить электростанцию и электроскутер, поместить туда взрывчатку и отогнать к торговому центру.

После чего я должен был отбыть в Оренбург, забрать мотоцикл и перейти российско-казахстанскую границу, но куратор не вышел на связь рассказал украинец

14 апреля ФСБ РФ задержала граждан Украины, Молдавии и России, которые планировали теракт в Москве в отношении высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Украинец ранее участвовал в боевых действиях против ВС РФ на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей.

Задержанный молдаванин рассказал, что должен был вести видеотрансляцию для куратора.