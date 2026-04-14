Готовивший теракт в Москве молдаванин должен был вести трансляцию для куратора ФСБ: задержанный молдаванин заявил, что должен был вести трансляцию для куратора

Москва14 апр Вести.Гражданин Молдавии, который совместно с уроженцами Украины и России планировал теракт в Москве 2 апреля в отношении высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, рассказал, что должен был вести видеотрансляцию для куратора. Кадры допроса обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По словам злоумышленника, в декабре 2025 года он встретился с неизвестным ему мужчиной по имени Крис, который говорил с украинским акцентом. Он попросил молдаванина провести съемку московских объектов.

По его указаниям 1 марта приехал в Россию из Кишинева, сделал все документы, патент, страховку. После этого он позвонил 2 апреля и сказал, что я должен осуществить для него видеотрансляцию в районе восьми часов вечера сказал гражданин Молдавии

Во вторник, 14 апреля, ФСБ России сообщила о задержании граждан Украины, Молдавии и России по делу о попытке совершения теракта в Москве.